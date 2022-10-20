Советник Офиса президента Алексей Арестович высказал новую версию почему, по его мнению, президент России Владимир Путин не решится нанести по Украине ядерный удар.

Своим мнением Арестович поделился в эфире у Марка Фейгина.

Арестович утверждает, что, по его информации, Путин попросил убежище у Китая. Китайцы, сказали ему "да", но с условием не применять ядерное оружие.

"Китайцы ему сказали: "В биполярном мире, который мы планируем, нам нафиг не нужна ядерная война", - излагает свою версию советник Офиса президента.

Напомним, в последнее время на Западе раздаются призывы к началу переговоров с Путиным, чтобы не допустить ядерной войны. В свою очередь, это беспокоит украинскую власть, представители которой регулярно убеждают мир не верить угрозам России применить ядерное оружие.

При этом в России заявляют, что не угрожали и не угрожают Украине ядерным оружием.

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