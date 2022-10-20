Арестович назвал причину, почему Путин не ударит ядерным оружием по Украине
Советник Офиса президента Алексей Арестович высказал новую версию почему, по его мнению, президент России Владимир Путин не решится нанести по Украине ядерный удар.
Своим мнением Арестович поделился в эфире у Марка Фейгина.
Арестович утверждает, что, по его информации, Путин попросил убежище у Китая. Китайцы, сказали ему "да", но с условием не применять ядерное оружие.
"Китайцы ему сказали: "В биполярном мире, который мы планируем, нам нафиг не нужна ядерная война", - излагает свою версию советник Офиса президента.
Напомним, в последнее время на Западе раздаются призывы к началу переговоров с Путиным, чтобы не допустить ядерной войны. В свою очередь, это беспокоит украинскую власть, представители которой регулярно убеждают мир не верить угрозам России применить ядерное оружие.
При этом в России заявляют, что не угрожали и не угрожают Украине ядерным оружием.
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