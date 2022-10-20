Экс-президент США Дональд Трамп выступил за нормализацию отношений с Россией.

"Ладить с Россией это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки", – заявил Трамп в интервью редактору газеты The Washington Post Бобу Вудворду.

Ранее Трамп призвал Украину и РФ к переговорам, чтобы избежать Третьей мировой войны.

Также он говорил, что собирается сам возглавить переговорный процесс между Украиной и Россией.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.