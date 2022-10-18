Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Его слова приводят российские медиа.

Воронцов вспомнил призыв Владимира Зеленского о превентивных ударах по России и расценил его как "заявление Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России".

"Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает. В то же время серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - Ред.). С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо", - сказал он.

Напомним, 6 октября Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по РФ в случае угрозы применения с ее стороны ядерного оружия. Правда, он не говорил об ударе именно ядерным оружием.

Позже он заявил, что под превентивными ударами по России имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.