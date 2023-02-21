Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 13 февраля 2023 года.

Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

Среди них 7 199 убитых и 11 756 раненых. 697 жертв среди гражданского населения зафиксированы в январе 2023 года.

УВКПЧ заявило, что, по его оценкам, фактические цифры значительно выше. Согласно другому независимому анализу, вероятно, было убито более 16 000 мирных жителей.

"Данные за январь 2023 года показали, что насилие продолжалось вдоль линии фронта протяженностью 1200 км, но в основном было сосредоточено в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В течение января 2023 года наблюдалась очень высокая интенсивность и тенденция к усугублению ущерба как медицинским, так и образовательным учреждениям", - пишет разведка в новой сводке.

По оценкам Минобороны Британии, эти инциденты и продолжающиеся жертвы среди гражданского населения, вероятно, в значительной степени связаны с отсутствием разграничений со стороны России в использовании артиллерии и других систем зонального вооружения.

Как писала "Страна", премьер Британии Риши Сунак призвал союзников удвоить помощь Украине для освобождения территорий, в том числе Крыма.

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.