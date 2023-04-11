В Индии еще не приняли решение о приглашении Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Зато вскоре может состояться телефонный разговор украинского президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом пишет индийская газета Deccan Herald со ссылкой на источники.

По данным издания, визит Моди в Киев также еще не согласован. Ранее Украина публично приглашала его в гости.

Но в ближайшие недели посетить Украину могут советник индийского премьера Аджит Довал и высокопоставленные дипломаты из Индии.

Отмечается, что саммит в Нью-Дели станет кульминацией всех процессов и встреч G20, проводимых в течение года. По завершении саммита будет принята Декларация лидеров G20.

Напомним, что сейчас с визитом в Индию приехала замглавы МИД Эмине Джапарова. Она и пригласила Моди приехать в Киев и поговорить с Зеленским. А также призвала Нью-Дели присоединиться к украинской "формуле мира".

При этом ранее представитель Индии на саммите G20 призвал "отойти" от темы войны в Украине. Индия продолжает покупать у России нефть и отказывается винить Кремль в войне.