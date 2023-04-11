Премьер Индии может вскоре позвонить Зеленскому, визит которого на саммит G20 еще обсуждается - СМИ
В Индии еще не приняли решение о приглашении Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Зато вскоре может состояться телефонный разговор украинского президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Об этом пишет индийская газета Deccan Herald со ссылкой на источники.
По данным издания, визит Моди в Киев также еще не согласован. Ранее Украина публично приглашала его в гости.
Но в ближайшие недели посетить Украину могут советник индийского премьера Аджит Довал и высокопоставленные дипломаты из Индии.
Отмечается, что саммит в Нью-Дели станет кульминацией всех процессов и встреч G20, проводимых в течение года. По завершении саммита будет принята Декларация лидеров G20.
Напомним, что сейчас с визитом в Индию приехала замглавы МИД Эмине Джапарова. Она и пригласила Моди приехать в Киев и поговорить с Зеленским. А также призвала Нью-Дели присоединиться к украинской "формуле мира".
При этом ранее представитель Индии на саммите G20 призвал "отойти" от темы войны в Украине. Индия продолжает покупать у России нефть и отказывается винить Кремль в войне.