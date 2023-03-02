Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели короткий диалог во время встречи дипломатов стран G20.

Об этом пишет Associated Press.

Это первая их личная встреча с января 2022 года. А последний телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся в июле 2022 года.

"Короткая встреча произошла на фоне резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой и резкого роста напряженности из-за войны России с Украиной", - описывает тон встречи агентство.

Блинкен использовал дискуссию, чтобы довести до Лаврова три момента: что США будут поддерживать Украину в конфликте до тех пор, пока война не закончится, что Россия должна отменить свое решение приостановить участие в войне. Новый ядерный договор СНВ и то, что Москва должна освободить задержанного американца Пола Уилана, сообщают источники AP.

При этом источник сказал, что у Блинкена не сложилось впечатление, что в ближайшем будущем поведение России изменится.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к российскому коллеге Сергею Лаврову на саммите G20 с призывом "заканчивать войну".

Также мы писали, что страны G20 по итогам саммита в Индии приняли совместное заявление, из которого исключили пункты, где говорилось об осуждении действий России в Украине.