Текущие отношения между Западом и Россией – это не новая холодная война, так как причиной разногласий является Украина, а не идеология.

Об этом на конференции, организованной журналом The Atlantic, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это конфликт между многими странами и Россией из-за Украины, и он не связан с идеологией, как это было во время холодной войны. Это не противостояние коммунизма и свободного мира. Так что в этом смысле я не считаю это холодной войной", – отметил глава Госдепа.

Он добавил, что рассматривает нынешнюю ситуацию в отношениях между Западом и РФ как противостояние "большой части мира, объединенной в противодействии агрессии, которая несет угрозу не только Украине, но и мировой безопасности".

Ранее на той же конференции Блинкен сказал, что у администрации президента США Джо Байдена есть данные о том, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, а также содействия в уклонении от санкций. И Вашингтон призывает Пекин не делать этого.

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