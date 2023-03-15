Представитель Индии на саммите G20 Амитабх Кант призвал "отойти" от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности.

Об этом пишет Sky News.

"Это влияет на питание, на состояние здоровья, на результаты обучения, люди отстают в росте и истощаются, а мы просто обеспокоены одной войной между Россией и Украиной. Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти решение для своих вызовов", - сказал Кант.

Отмечается, что Индия продолжает покупать у России нефть и отказывается винить Кремль в войне.

Напомним, ранее Индия опровергла, что присоединяется к потолку цен на российскую нефть.

Также источники Bloomberg сообщили, что Путин может посетить саммит стран G20 ("Большой двадцатки"), который пройдет в сентябре в Индии. Для этого в Кремле корректируют рабочий график российского президента.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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