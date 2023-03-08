Цены на российскую нефть и топливо начинают расти по мере расширения пула крупных покупателей из Китая и Индии.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что государственные и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы Китая повышают интерес к российской нефти на фоне восстановления экономики страны. Также расширяется пул покупателей из Индии. По сообщениям трейдеров, предложения на мазут и нефть Urals и ESPO выросли за последние недели.

"Предложенная цена нефти марки ESPO была примерно на 6,5-7 долларов ниже, чем Brent. При этом флагманская нефть марки Urals, отгружаемая из западных портов, стоила около 10 долларов ниже этого ориентира, но это на 2 доллара больше, чем в прошлом месяце. Это один из самых резких ценовых скачков с момента введения санкций 5 декабря", – говорится в публикации.

По их словам, повышенный интерес со стороны китайских государственных и частных НПЗ, таких как Sinopec, PetroChina Co. и Hengli Petrochemical Co., в дополнение к росту спроса в Индии привел к тому, что грузы с нефтью стали закупаться по более высоким ценам.

На днях Bloomberg сообщал, что по сравнению с прошлым годом доходы России от нефти и газа упали почти вдвое.

А сегодня Reuters писал, что Россия и Индия из-за санкций совершают большинство нефтяных сделок не в долларах, а в других валютах, чем "подрывают его многолетнее господство".