На предприятиях, аффилированных с Игорем Коломойским, прошли обыски. В итоге на складах "Укрнафты" и "Укртатнафты" изъяли более 16 тысяч тонн нефтепродуктов общей стоимостью около 800 млн грн.

Об этом сообщают в Бюро экономической безопасности.

"Эти нефтебазы принадлежат нескольким обществам, аффилированным с известной финансово-промышленной группой", - сообщили в Бюро, вероятно, намекая на группу "Приват", связанную с Коломойским.

Напомним, дома у Коломойского прошли обыски в начале февраля. СБУ по результатам обысков заявила, что разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Речь идет об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

По результатам следственных действий топ-менеджменту "Укртатнафты" было объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Всего в деле расследуется 10 эпизодов, в частности, о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

По данным СБУ, делалось это в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

Тогда "Страна" рассказывала, какова подоплека массовых обысков у чиновников, Коломойского и Авакова.