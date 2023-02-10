10 февраля СБУ проводит обыски в центральном аппарате таможенной службы и в региональных таможнях во Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской областях.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

В свою очередь в ГБР сообщают, что суммы убытков от теневых схем - до 10 млрд гривен.

"Это - треть того, что должно было бы собирать учреждение в течении месяца, то есть, каждая третья гривна с таможенных сборов шла в карман коррупционеров", - сообщают в ГБР.

Также установлены около 50 субъектов хоздеятельности, которые помогали таможенникам в реализации теневых схем. Их деятельность заблокирована, сообщают в СБУ.

Более детальную информацию обещают предоставить по завершению первоочередных следственных действий.

Напомним, ГБР обнаружила на Одесской таможне около 250 скрытых от растаможки контейнеров.

1 февраля "Страна" узнала, почему в отставку отправили руководство украинской таможни и кто может ее возглавить.

Как мы писали, Кабмин официально заявил о смене руководства украинской таможни и принял еще ряд кадровых решений.