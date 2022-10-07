Польские пограничники нашли пропущенные украинской таможней 272 кило наркотиков
Польские таможенники на пункте пропуска "Краковец-Корчевая" нашли 272 кг наркотиков, незамеченных украинской Львовской таможней.
Об этом сообщает польское издание Nowyny24.
Контрабанда на сумму 13 миллионов злотых была спрятана в грузовике с замороженными товарами, сообщила пресс-секретарь Польской налоговой палаты в Жешуве Эдита Чабовска.
"В Польше скандал, с участием центральных СМИ, а наш главный таможенник Демченко по традиции неподдельно имитирует слабоумие и даже не думает разбираться и отстранять начальника Львовской таможни с говорящей фамилией Шахрай", – написал по этому поводу в Facebook бизнесмен Сеяр Куршутов.
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