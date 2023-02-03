Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении начальнику одного из таможенных постов Буковины и его посреднику, организовавших схему поборов на таможне.

Об этом сообщает ГБР в своем Telegram-канале.

По данным ГБР, чиновник требовал взятки у представителя одного из предприятий, занимающегося перевозкой товаров из Азии и Европы. За несоздание искусственных препятствий во время процедуры таможенного оформления товаров он хотел получать по 1 тыс. долларов с каждого грузовика, который транспортировал товары. Учитывая объемы деятельности фирмы, "заработок" только от нее мог составлять десятки тысяч долларов.

"Руководитель таможенного поста приобщил к схеме своего знакомого - бывшего работника таможни. Тот, для сокрытия преступления, получал средства исключительно в Киеве, где 1 февраля 2023 года его задержали "на горячем" при получении очередной оплаты в сумме 12 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Чиновник таможни подозревается в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством, а его сообщник - в пособничестве.

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