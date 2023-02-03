СБУ сообщает о ликвидации схемы разграбления бюджетных средств на питании для подразделений Сил обороны. Из-за преступного механизма, государство потеряло 119,5 млн грн.

Об этом говорится на сайте СБУ в пятницу, 3 февраля.

По версии следствия, чиновники одного из департаментов Минобороны заключили договоры с руководителями двух коммерческих структур на оптовые поставки продовольствия до мест дислокации военных. Вместо поставок участники выводили деньги себе через ряд связанных с ними фирм.

Напомним, скандал с закупками в Минобороны разгорелся после того как выяснилось, что цены на продукты для военных покупаются по завышенным ценам.

Вчера ГБР и СБУ задержали поставщиков, которые продавали Минобороны продукты, хотя ранее министр обороны Резников объяснял высокие цены на яйца "технической ошибкой".

Также сообщалось, что на сайте президента появилась петиция об отставке Резникова после скандала с закупками в Минобороны Украины.

О том, что происходит вокруг министра обороны Резникова и будут ли его увольнять, мы писали в отдельном материале.