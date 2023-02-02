Двум чиновникам Сумской областной военной администрации и подрядчику объявлено подозрение в завладении 1,4 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий обстрелов.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет о замглавы Сумской ОВА, и. о. начальника одного из департаментов ОВА и директоре одного из ООО.

По данным следствия, в апреле 2022 года без открытых тендерных торгов чиновники заключили договор на проведение строительных работ с подконтрольным ООО.

После выполнения ремонтных работ в многоквартирном жилом доме в Ахтырке, который был поврежден в результате обстрелов, в смету записали цены на стройматериалы, в 2-3 раза превышающие рыночные.

Ущерб, причиненного государству, составляет 1 млн 410 тысяч грн.

Ранее мы писали, что в Одессе раскрыли схему хищения гуманитарной помощи. Чиновникам обладминистрации предъявили подозрения.

Также "Страна" рассказывала, что ряд чиновников получили подозрения за махинации с землями в акватории Черноморского порта на 24 млн грн.

А в Одессе вручили подозрение главе департамента финансов областной администрации Марине Зинченко.