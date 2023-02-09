В одной из фирм, связанной с президентом Украинской ассоциации футбола и бывшим народным депутатом Андреем Павелко, прошли обыски.

Об этом сообщил в Фейсбуке экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Мосийчук написал, что название фирмы – "Атланта Агро". Также он опубликовал фото с обыска, на которых попали пачки денег в разных валютах. Судя по ним, обыски проводила СБУ.

Напомним, в конце ноября главу Украинской ассоциации футбола Павелко Печерский суд арестовал на два месяца - до 22 января 2023 года. Суд оставил возможность внести залог в 9 млн 880 тысяч гривен. При этом официальной информации о том, по какому делу проходил Павелко, не было. В день ареста УАФ внесла за Павелко залог.

Позже стало известно, что арест Павелко связан с делом о возможном хищении денег, выделенных на поля с искусственным покрытием. Дело долгое время расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), но в прошлом году оно было передано в Нацполицию.

Как мы писали, президент Украины и его Офис работают над увольнением Павелко с поста главы Украинской ассоциации футбола с целью заменить его на Андрея Шевченко.