Во время обыска у экс-замминистра обороны обнаружили диван, набитый пачками 500-гривенных купюр
Диван экс-замминистра обороны Александра Миронюка, у которого проводили обыск, оказался набит пачками 500-гривенных купюр.
Видео с обыска "Стране" передали источники в органах следствия.
Обыск Нацполицией проводился еще в августе прошлого года по делу о хищениям денег при закупках бронежилетов и другой военной амуниции.
Всего во время обысков у Миронюка нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Общая сумма найденного равняется примерно 1 миллиону долларов.
Примечательно, что в СМИ писали, что обыски тогда были и у начальника департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого.
В Минобороны признали факт обысков у Хмельницкого, но отрицали факт изъятия средств.
Напомним, что Богдану Хмельницкому СБУ вчера вручила подозрение из-за закупок бронежилетов для армии.
Накануне он был уволен из Министерства обороны.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ заявляет о разоблачении руководства Департамента миграционной полиции на "крышевании" масштабных схем проституции в Киеве и других регионах страны.
Также сообщалось, что в Одессе и области снова массовые обыски у чиновников. СБУ сообщает о задержании.