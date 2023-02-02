Диван экс-замминистра обороны Александра Миронюка, у которого проводили обыск, оказался набит пачками 500-гривенных купюр.

Видео с обыска "Стране" передали источники в органах следствия.

Обыск Нацполицией проводился еще в августе прошлого года по делу о хищениям денег при закупках бронежилетов и другой военной амуниции.

Всего во время обысков у Миронюка нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Общая сумма найденного равняется примерно 1 миллиону долларов.

Примечательно, что в СМИ писали, что обыски тогда были и у начальника департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого.

В Минобороны признали факт обысков у Хмельницкого, но отрицали факт изъятия средств.

Напомним, что Богдану Хмельницкому СБУ вчера вручила подозрение из-за закупок бронежилетов для армии.

Накануне он был уволен из Министерства обороны.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ заявляет о разоблачении руководства Департамента миграционной полиции на "крышевании" масштабных схем проституции в Киеве и других регионах страны.

Также сообщалось, что в Одессе и области снова массовые обыски у чиновников. СБУ сообщает о задержании.