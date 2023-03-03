Япония решила возобновить закупки нефти Sakhalin Blend в России впервые за восемь месяцев.

Об этом свидетельствуют данные Platts со ссылкой на данные, опубликованные 28 февраля Министерством экономики, торговли и промышленности.

Судя по этим данным, в январе Япония импортировала 747 706 баррелей российской нефти Sakhalin Blend, что стало первым ввозом российской нефти за восемь месяцев.

Восемь месяцев назад Япония перестала покупать российскую нефть после того, как в конце весны переработчики ENEOS и Idemitsu Kosan перестали заключать контракты с Москвой. Этот шаг японских нефтепереработчиков последовал за комментариями премьер-министра Фумио Кисиды от 9 мая 2022 года о том, что Япония введет "принципиальный запрет" на импорт российской нефти.

Теперь поставками занимается компания Taiyo Oil. Она заявила, что приняла нефть из РФ в начале января, а загрузила ее в конце декабря. По словам представителя Taiyo Oil, груз был частью остатка сырой нефти по срочному контракту на 2022 год.

Согласно данным METI, январский импорт Sakhalin Blend стал первым с тех пор, как Япония ввезла 650 793 барреля российской нефти в мае.

Приостановление притока сырой нефти привело в 2022 году к снижению импорта нефти Японией из России на 60,2% до всего 35 548 баррелей в сутки. В то же время Япония увеличила свою долю в импорте сырой нефти с Ближнего Востока в 2022 году до 94,1% (с 92,7% год назад).

Ранее мы сообщали, что Россия резко нарастила экспорт нефти в январе после декабрьского провала.

Между тем, по данным Bloomberg по сравнению с прошлым годом доходы России от нефти и газа упали почти вдвое.