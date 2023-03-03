Доходы России в феврале от продажи нефти и газа упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

"Налоговые поступления от нефти и газа в феврале упали на 46% по сравнению с прошлым годом - до 521 млрд рублей (6,91 млрд долларов)", - сообщило агентство со ссылкой на Министерство финансов.

По собственным подсчетам Bloomberg, доходы от сырой нефти и нефтепродуктов, на долю которых в прошлом месяце приходилось более двух третей поступлений от налога на энергоресурсы, упали на 48% - до 361 млрд рублей.

Падение цен на флагманский сорт российской нефти Urals стало основной причиной снижения доходов страны как в январе, так и в феврале этого года. Оно произошло на фоне западных санкций и роста скидок на нефть Urals.

Доходы России от природного газа также резко упали в прошлом месяце по сравнению с февралем 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Доходы от природного газа упали на 42%, так как Россия после вторжения прекратила поставки газа нескольким потребителям из ЕС.

Не далее как в коне февраля тот же Bloomberg писал, что в России компании заработали намного больше денег от продажи нефти, чем предполагалось ранее, в течение нескольких недель после введения странами Запада ценового потолка на нефтяной экспорт из РФ.

Также на днях агентство сообщало, что Россия продала миллионы баррелей нефти в обход санкций.