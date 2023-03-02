В мире растет флот таинственных танкеров, готовых облегчить экспорт российской нефти.

Об этом пишет CNN.

"Инсайдеры отрасли оценивают размер этого "теневого" флота примерно в 600 судов, или около 10% от мирового количества крупных танкеров. И цифры продолжают расти", – сообщает телеканал.

Напомним, по данным Bloomberg, Россия, которой удается получать большие суммы от продажи нефти, несмотря на "потолок цен", продала в обход европейских санкций миллионы баррелей.

Нефть и ее продукты переливают с одних танкеров на другие в нейтральных водах - к примеру, у берегов Греции, а также у Северной Африки.

При этом агентство Reuters, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства, утверждает, что доходы РФ от экспорта нефти и газа в январе снизились на 40% и составили 18,5 млрд долларов (по сравнению с 30 млрд в январе 2022 года).

Ранее мы писали, что в Сингапуре российскую нефть смешивают с другими сортами для обхода санкций. Об этом пишет Bloomberg.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным WSJ, страны Северной Африки резко ускорили темп закупок российских нефтепродуктов.