Россия продала миллионы баррелей нефти в обход санкций - Bloomberg
Россия, которой удается получать большие суммы от продажи нефти, несмотря на "потолок цен", продала в обход европейских санкций миллионы баррелей.
Об этом пишет Bloomberg.
Нефть и ее продукты переливают с одних танкеров на другие в нейтральных водах - к примеру, у берегов Греции, а также у Северной Африки.
Власти Греции уже заявили, что сделать с этим ничего не могут, поскольку торговля происходит за пределами территориальных вод.
Как сообщает Bloomberg, с начала 2023 года с одного танкера на другой в заливе Лаконикос перекачали по меньшей мере 23 млн баррелей российской нефти и очищенного топлива.
Утверждается, что это проделывается на танкерах, которые принадлежат к "серому" танкерному флоту, который затем перевозит нефть в страны Азии.
Ранее WSJ писала, что страны Северной Африки резко ускорили темп закупок российских нефтепродуктов.
Также сообщалось, что в январе Индия импортировала рекордные объемы российской нефти.
Кроме того, мы писали, что китайские государственные заводы возобновили импорт российской нефти марки Urals.