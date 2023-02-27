Россия, которой удается получать большие суммы от продажи нефти, несмотря на "потолок цен", продала в обход европейских санкций миллионы баррелей.

Об этом пишет Bloomberg.

Нефть и ее продукты переливают с одних танкеров на другие в нейтральных водах - к примеру, у берегов Греции, а также у Северной Африки.

Власти Греции уже заявили, что сделать с этим ничего не могут, поскольку торговля происходит за пределами территориальных вод.

Как сообщает Bloomberg, с начала 2023 года с одного танкера на другой в заливе Лаконикос перекачали по меньшей мере 23 млн баррелей российской нефти и очищенного топлива.

Утверждается, что это проделывается на танкерах, которые принадлежат к "серому" танкерному флоту, который затем перевозит нефть в страны Азии.

Ранее WSJ писала, что страны Северной Африки резко ускорили темп закупок российских нефтепродуктов.

Также сообщалось, что в январе Индия импортировала рекордные объемы российской нефти.

Кроме того, мы писали, что китайские государственные заводы возобновили импорт российской нефти марки Urals.