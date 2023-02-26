В России компании заработали намного больше денег от продажи нефти, чем предполагалось ранее, в течение нескольких недель после введения странами Запада ценового потолка на нефтяной экспорт из РФ.

К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых анализирует Bloomberg.

Ключевая мысль исследования - ценовые ограничения не сокращают доходы Москвы для финансирования войны в Украине. Российская нефть продается по цене выше "потолочной", которую для нее установили в G7 (60 долларов за баррель). На самом деле, она стоила 74 доллара за баррель в течении 4 недель после введения потолка на нефть (5 декабря), сообщают ученые из Института международных финансов, Калифорнийского и Колумбийского университетов.

Предположительно нефть может продаваться выше "потолка" не на легальных танкерах, а в "сером флоте" или на российских кораблях. Впрочем, из-за смещения российской нефти в "серый рынок" даже данные таможенных перечислений могут не отражать всей реальности, предупреждает Bloomberg.

Авторы исследования призывают к разработке более строгих мер.

Напомним, совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ. На бензин и дизтопливо - на уровне 100 долларов за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью - 60 долларов.

Кроме того, мы писали, что ненефтегазовые доходы России составили 931 миллиард рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.