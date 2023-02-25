Российская нефть перестала поступать в Польшу по нефтепроводу "Дружба".

Об этом заявил в Twitter глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек.

По его словам, российская недостача будет заменена нефтью из других источников. Доля России в поставках составляла 10 процентов.

Польша неоднократно заявляла, что планирует полностью отказаться от импорта российской нефти, но ей нужны европейские санкции, чтобы иметь возможность расторгнуть единственный оставшийся с российским поставщиком контракт.

Между тем, теряя на европейском направлении, Россия находит на других. В частности, возрос объем ее нефтяного экспорта в Индию. Российская Федерация остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, следом идут Ирак и Саудовская Аравия.

Напомним, еще в декабре прошлого года сообщалось, что Россия купила более сотни танкеров для продажи нефти и поставок в Индию, Китай и Турцию. Среди них и так называемые супертанкеры, способные перевозить более 2 млн баррелей нефти каждый.

Также издание The Economist писало, что Россия обходит санкции "в промышленных масштабах". Спустя два месяца действия "ценового потолка", экспорт из РФ вернулся к летним показателям, а российская нефть распространяется по теневым каналам, которые сложно отследить.