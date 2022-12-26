Украина с 1 января 2023 года повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию на 18,3%.

Об этом заявила российская компания Транснефть.

Сообщается, что тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на 2,1 евро – до 13,6 евро за тонну.

Напомним, еще 21 ноября в "Укртранснафте приняли решение повысить плату за транзит российской нефти после атак энергосистемы страны.

Тогда транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" был остановлен на день после того, как электростанция, обслуживающая трубопровод в Украине, подверглась ракетному удару 15 ноября.

Ранее мы писали, что в РФ заявили о получении заявок от Польши и Германии на прокачку нефти на 2023 год. Известно, что российская нефть поступает в Европу главным образом по нефтепроводу "Дружба", пролегающему через территорию Украины.

Также "Страна" рассказывала, что один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, что позволило возобновить транспортировку российской нефти не только в направлении Венгрии и Словакии, но и Чехии.