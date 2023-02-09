В РФ заявляют об ударе по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области. Заявляется, что с помощью беспилотников была атакована линейно-диспетчерская станция в районе села Найтоповичи.

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным паблика, БПЛА, летевшие на низкой высоте, были сбиты ЗРК "Панцирь" в нескольких километрах от цели.

По данным Mash, это уже третья атака на этот нефтепровод.

Украина происшествие не комментировала.

Напомним, летом в прошлом году сообщалось, что в Брянской области пытались подорвать нефтепровод.

Вчера сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пожар разгорелся на площади в 100 квадратных метров.

Также мы писали, что в середине января власти Брянской области заявляли об уничтожении в небе украинской "Точки-У".

Кроме того, сообщали, что белгородские власти заявляли об обстреле села на границе с Украиной. Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что обошлось без пострадавших.

Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

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