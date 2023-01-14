Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские ПВО сбили ракету "Точка У" в небе над Клинцовским районом.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Как сообщали в ВСУ, сегодня РФ нанесла удары по Киеву баллистическими ракетами, поэтому не было воздушной тревоги. Украина не обладает эффективными средствами обнаружения и уничтожения таких ракет.

Тем временем РФ подняла в воздух бомбардировщики и вывела в море ракетоносители. Возможна массированная ракетная атака.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.