Удар из HIMARS по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря подрывает авторитет президента РФ Владимира Путина, вызвав резкую критику в России, пишет Американский институт изучения войны в свежем отчете.

В частности сообщается, что удар "вызвал резкую критику российского военного руководства в российском информационном пространстве".

"Минобороны России, вероятно, пытается переложить вину за плохую оперативную безопасность на должностных лиц "ДНР" и мобилизованные силы. Представители правоохранительных органов "ДНР" сообщили российским госинформагентствам, что удар был нанесен, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, воспользовавшись личными мобильными телефонами, что позволило украинским силам нанести точечный удар по базе", - говорится в отчете.

В РФ возлагают ответственность на использовавших мобильные телефоны военных, по котором якобы удалось вычислить их расположение, и на местных "чиновников", принявших неверное решение о размещении личного состава в ПТУ.

"Однако расплывчатое признание Минобороны России об ударе вызвало критику в адрес российского военного командования. Связанные с Вагнером миллогеры заявили, что российское военное командование упростило украинским силам нанесение ударов по нескольким сотням военнослужащих в одном месте, назвав объяснение ДНР об использовании мобильных телефонов "ложью", - говорится в отчете.

ISW сравнивает эту ситуацию с массовой критики со стороны российских военных блогеров после неудавшейся российской переправы через реку в Белогоровке в мае 2022 года и неудачной российской наступательной операции в Павловке в октябре.

"Столь серьезные военные неудачи будут и впредь усложнять путинские усилия по умиротворению российского провоенного сообщества и сохранению доминирующего нарратива в отечественном информационном пространстве. Российские источники утверждали, что президент России Владимир Путин поручил военным и Следственному комитету расследовать инцидент в Макеевке до 6 января. Неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании может подорвать доверие к нему как к практическому военному лидеру", - говорится в отчете.

Напомним, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что при ударе по ПТУ Макеевки погибло до 400 российских мобилизованных. В минобороны РФ называют значительно меньшее число погибших - 63 человека.

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