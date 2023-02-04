Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об обстреле приграничного села Красного под Белгородом. По его словам, обошлось без пострадавших.

"Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела", - написал Гладков.

Также сегодня произошел пожар на нефтебазе в Белгородской области, в котором Гладков обвинил ВСУ.

Он также упомянул о "попадании" по территории гражданского промышленного завода. "По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", - написал Гладков.

Напомним, ранее российский военный взорвал гранату и устроил пожар в воинской части под Белгородом, погибли три человека.

В начале января в Белгородской области РФ заявили об обстреле.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.