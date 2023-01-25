В среду, 25 января, в аннексированном Крыму и в Белгороде по российскому телевидению показали выступление президента Украины Владимира Зеленского, которое он записал ко Дню соборности Украины.

Об этом пишут местные паблики и публикуют отрезки из выступления украинского президента.

Телеграм-каналы сообщают, что обращение Владимира Зеленского транслировали СТС и ТНТ.

Судя по всему, эфир был взломан.

Ранее мы писали, что хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире гимн Украины.

Кроме того, мы писали, что в конце июля эфир украинского радио взломали и сообщали о нахождении Владимира Зеленского в реанимации. На Банковой это опровергали.

Между тем, Politico недавно писала, что РФ усилила кибератаки против гражданского сектора Украины.

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