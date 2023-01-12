РФ усилила кибератаки против гражданского сектора Украины. Страдают поставщики электричества и интернет-провайдеры, а также критическая инфраструктура и логистика.

Об этом пишет Politico.

По данным украинской Компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT-UA), в 2022 году на украинские организации было совершено более 2000 кибератак.

Из них:

более 300 атак было направлено против сектора безопасности и обороны;

более 400 - против коммерческого, энергетического, финансового, телекоммуникационного и программного секторов;

более 500 - на правительственные группы.

В целом с сентября по декабрь кибератак стало меньше, но они стали более сконцентрированными именно против гражданских, а не военных объектов.

Госсектор Украины сейчас подвергается атакам "в два раза больше", чем военный сектор, отметил главный специалист по цифровой трансформации Госспецсвязи Виктор Жора.

Например, россияне пытались взломать электрическую подстанцию, которая обесточила бы миллионы украинцев в условиях зимы. Или получить доступ к камерам видеонаблюдения, чтобы следить за передвижением украинских войск.

"Многие из этих атак были нацелены на гражданское население, а не на военные цели. Мы думаем, что некоторые из этих попыток, особенно на власть, делаются для того, чтобы вселить страх в каждого украинца и просто усилить психологическую нагрузку", - сказал Джон Халтквист, вице-президент по анализу угроз в компании по кибербезопасности Mandiant, которая помогала поддерживать киберзащиту Украины.

Халтквист говорит, что "украинские защитники проявили сверхбдительность" при выявлении кибервторжений и реагировании на них, благодаря чему удалось предотвратить многие попытки атак.

При этом эксперты считают, что в дальнейшем российские кибератаки могут быть направлены также против США и других украинских союзников.

Как сообщалось, украинские хакеры также работают по РФ. Например, глава Минцифры подтвердил, что кибератаку на RuTube совершили украинские хакеры, и рассказал о ее результатах.