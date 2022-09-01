В Москве хакеры создали пробку, совершив массовый вызов автомобилей в сервисе "Яндекс Такси" по одному и тому же адресу. Образовалась огромная пробка.

"Автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем", - сообщили в Яндексе.

Напомним, ранее хакеры взломали сайт крупного российского новостного издания и разместили там антивоенные статьи. Также они взломали "Радио Крым" и включили в эфире гимн Украины.

"Страна" писала, как хакеры спецслужб РФ в День конституции пытались взломать эфир единого украинского телемарафона.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.