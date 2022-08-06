Службы такси начали списывать с украинцев лишние деньги. Люди массово жалуются, что при расчете через приложения некоторых служб такси с их банковских карт снимают суммы в среднем на 10% выше, чем заявленная стоимость поездки.

Это подтверждает и глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

"Действительно, приложения некоторых служб такси снимают с людей больше. Причина - конвертация средств в доллар или евро. То есть, если к примеру, ваша поездка из спального района столицы до Крещатика стоит 360 гривен, то с вас спишут 10 долларов по официальному курсу плюс 10% сбор за покупку валюты. Получается уже порядка 400 гривен. Иногда "премию" списывают сразу, иногда - позже, через несколько часов или на следующий день. Так как "лишние" суммы в принципе небольшие, многие просто не замечают, что с их счета пропало 20-50 гривен. Но все больше пассажиров начинают разбираться и скандалить", - рассказал нам Антонюк. По его словам, на такую "хитрую" систему списания средств сейчас переходит все больше служб такси.

Разбирались, почему украинцы переплачивают за такси.

Валютный счетчик

Украинцы стали жаловаться на переплаты за такси.

"В системе скидка 25%, цена приемлемая, вызываю такси. После поездки приходит сообщение, что не удалось списать средства с карты в гривнах. В системе сумма долга уже без скидки - 100%. Плюс есть конвертация. То есть, "Убер" хочет списать в евро, а не в гривнах. Оплачиваю, и конечная сумма - 110% от изначальной цены заказа", - пишет в чате Анна Королевич.

О том, что есть конвертация при расчете за поездку, и в итоге приходится платить больше, чем было договорено при заказе машины, пишет также житель Днепра Артем Овчаренко. Наталия Сойко при этом добавила, что непонятно почему куда-то пропадают скидки, которые в службе такси изначально обещали.

"Службы такси решили, что имеют право списывать деньги со счетов украинцев в долларах, чтобы не терять свои средства на скачках курса. Деньги в итоге теряет потребитель. Нигде не предупреждают о конвертации, деньги не возвращают. Просто мошенники, которые наживаются на обычных людях", - подобных отзывов о работе такси в соцсетях и профильных чатах сейчас очень много.

Антонюк говорит, что "наценка", которая начала всплывать при расчете за поездки у некоторых служб такси, сравнительно небольшая. "Это 10% от суммы. К примеру, если заказ на 360 гривен, то заплатить около 400 гривен. Но многие маршруты дешевле. На счете в 200 гривен насчитают сверху 20 гривен. Причем, не все службы списывают сразу, некоторые снимают на следующий день, отдельным платежом. Поэтому пассажиры могут даже не заметить «странного» списания. Но так как у людей больше денег не становится, тех, кто все же замечает, и начинает жаловаться, становится все больше", - отмечает Антонюк.

По его словам, больше всего жалоб на "лишние списания" через приложения Uber и Bolt, но на такую систему переходит все больше служб такси, - отметил он.

"Деньги за поездки водителям такси службы платят не каждый день, примерно раз в одну-две недели. В этом случае запускается обратная конвертация, то есть, они собранные с пассажиров доллары или евро конвертируют в гривну по текущему курсу и выплачивают средства водителям", — отметил Антонюк.

Отметим, что уже несколько месяцев таксисты жалуются на кризис в этом бизнесе - несмотря на подорожание топлива, повысить тарифы им не удается, так как на рынке очень много нелегалов, которые активно демпингуют.

Поэтому в приложениях тарифы выставляются в гривнах, часто со скидкой. Но по факту скидки нередко просто «испаряются», а с людей снимают за поездку больше, чем было оговорено.

Едешь в Киеве, платишь - в Голландии

"Страна" попросила прокомментировать «валютную таксу» для украинцев крупные службы такси.

Глава службы Uklon Сергей Смусь заверил нас, что в их компании такого нет. "Вы, наверное, ошиблись. Речь не об Uklon", - сказал нам Смусь (то есть, в целом наличие такой схемы на рынке он не отрицает).

В Uber и Bolt официальных комментариев не предоставили. Мы обратились в эти службы под видом рядовых пассажиров, с которых за поездку взяли больше. На что в Uber ответили, что "система зарегистрирована в Нидерландах, поэтому и списывает средства в валюте".

В Bolt оператор обещал "разобраться".

Как пояснил нам банковский юрист Александр Ярецкий, речь идет о процессингах, которых находятся не в Украине.

"Представьте себе, что несмотря на то, что вы находитесь и едете на такси в Украине, виртуально карточкой вы рассчитались где-то в Ирландии. Карточники называют это кроссбординг и он по большому счета запрещен.

Любые карты обрабатываются местным процессингом, а платеж идет в местной валюте, а с карты уже банк держателя списывает в валюте страны, где эмитирована карта, и идет конвертация для расчетов. Но некоторые службы такси получают деньги напрямую, обходя расчеты, а, значит, и необходимость уплаты налогов в Украине", - отмечает Ярецкий.