В Украине планируется большая зачистка рынка такси.

На днях в Раде зарегистрирован новый законопроект №7542, в котором прописано ужесточение требований к перевозчикам. Если сейчас главным нарушением считается отсутствие в автомобиле таксометра (или если он не работает), то в случае принятия проекта список заметно расширяется. На штрафы могут попасть таксисты, машины которых не оборудованы опознавательными фонарями, шашечками и пр.

Сами таксисты говорят, что c рынка просто хотят убрать "лишних".

С начала войны количество водителей, которые пытаются зарабатывать извозом, заметно выросло. Для многих украинцев работа в такси стала едва ли не единственным средством к существованию. Водители массово регистрируются в службах такси, но многие работают "на себя", то есть, попросту говоря, "грачуют". Причем многие готовы снижать ценники, несмотря на подорожание топлива. Конкуренция на рынке сейчас просто зашкаливает, а доходы таксистов упали в разы.

"Новые правила - это дополнительные вложения в оборудование авто, то есть еще минус по деньгам. Но не только это. Если всех пометят "шашечками", нелегалам на рынке будет удержаться сложно, то есть многие водители попросту окажутся не у дел", — говорит нам киевский таксист Сергей.

Разбирались, как в войну работает рынок такси.

С огоньками и шашечками

В новом законопроекте №7542 расширен перечень оснований, которые считаются нарушениями при перевозке пассажиров автомобильным транспортом и караются штрафом. Сам штраф небольшой - всего три необлагаемых минимума, или 51 гривна.

Но он может стать для правоохранителей только зацепкой. "Заодно" могут проверить также лицензию (услуги по ее получению стоят в специализированных фирмах от 2 тысяч гривен), техническое состояние авто и пр.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф за перевозку пассажиров в авто, в котором не установлен или не включен таксометр.

В новой версии, помимо таксометров, прописаны следующие требования:

опознавательный фонарь оранжевого цвета, который устанавливается на крыше авто;

сигнальные фонари с зеленым и красным светом, размещенные в верхнем правом углу лобового стекла;

композиция с квадратов, размещенных в шахматном порядке на дверях автомобиля с левой и правой стороны.

То есть такси должны стать максимально заметными.

В пояснительной записке к проекту указано, что все эти требования уже содержатся в законе об автомобильном транспорте, теперь же их попросту внесут еще и в административный кодекс.

"Таким образом, все нарушители, которые ранее уходили от ответственности из-за того, что автомобиль такси только частично соответствует требованиям (имеет исправный таксометр), теперь будут нести административную ответственность. Это, в свою очередь, должно увеличить поступления в государственный бюджет от штрафов", — говорится в пояснительной записке.

Отметим, что еще до войны власти собирались кардинально реформировать рынок такси. В прошлом году на финальной стадии согласований в Минтрансе был законопроект на эту тему.

В нем, в частности, прописывались более жесткие требования к службам такси - наличие офисов, отчетность по договорам с водителями, книги учета заказов. Всех таксистов хотели обязать регистрироваться ФОПами, а диспетчерские службы должны были стать налоговыми агентами водителей. Как отмечали тогда в Ассоциации ответственных перевозчиков, в случае принятия закона водители не смогут одновременно регистрироваться в нескольких онлайн-платформах, то есть одновременно работать на несколько служб такси.

Также предусматривалось повышение штрафов. Контролировать таксистов должна была "Укртрансбезпека".

Впрочем, тогда до принятия закона дело так и не дошло.

"Теперь пытаются хоть немного закрутить гайки, потому что на рынке началась настоящая махновщина, полно нелегалов, которые, понятно, никаких налогов не платят. Но рынок такси понемногу начинает восстанавливаться. Если с начала войны было минус 90% по объемам перевозок, то сейчас отрасль вышла на 60% довоенного оборота", — отмечает аналитик компании "Евро патруль" (исследование транспортных рынков) Вячеслав Коновалов.

Сами штрафы на отсутствие фонарей и шашечек - небольшие. Но это лишь повод для масштабных проверок и вычисления нелегальных такси.

"Такси хотят сделать максимально заметными - с шашечками, фонарями и т.д. Образно говоря, чтобы всех можно было быстро пересчитать и проконтролировать. По деньгам все эти фонари и шашечки потянут на несколько сотен долларов. Но суть даже не в этих расходах. Если ты себя "пометишь", проще будет отловить", — добавил Коновалов.

"Все ринулись в такси"

По словам Вячеслава Коновалова, порядка 70% рынка такси сейчас находится в тени. И это минимальная оценка. На самом деле нелегалов может быть больше.

"О рынке такси сейчас можно сказать коротко: война", — говорит глава Таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

Между тем для многих украинцев рынок такси сейчас - одна из немногих сфер деятельности, где, имея авто, реально получить "живые деньги". Поэтому, потерявшие работу автовладельцы, ринулись в частный извоз.

В службах такси - Uklon, Uber, Bolt - отмечают, что желающих поработать в такси стало намного больше, чем до войны.

И это при том, что количество заказов упало, как и заработки таксистов.

"Число заказов упало, но спрос понемногу начал восстанавливаться. Если в начале войны рынок обвалился на 90%, но сейчас он восстановился примерно на 60% от довоенных объемов", - говорит Коновалов. Но спрос во многом поддерживают невысокие тарифы.

"Топливо резко взлетело в цене, но тарифы такси в Киеве, к примеру, выросли максимум на 7-10%. Плюс фактически нет пиковых часов, когда спрос, а вслед за ним и тарифы резко взлетали - многие работают на дистанционке, им не нужно срочно в офис. Заработать можно разве что на поездках в комендантский час, где смело можно брать двойной-тройной тариф, а то и больше (отметим: что, к примеру, некоторые таксисты просят за поездку в комендантский час с киевского железнодорожного вокзала на Оболонь или в другие спальные районы до тысячи гривен. В Uklon в мае был зафиксирован рекордный тариф - доехать с улицы Малышко до вокзала предлагали почти за 2,4 тысячи гривен или по 130 гривен за километр. Но, как правило, сторговаться с частником можно за 500-600 гривен) . Но там свои риски - не всегда с блокпостами удается договориться, поэтому ездят не все. Если брать по доходам, то до войны я зарабатывал чистыми до 3 тысяч гривен в день, сейчас - 400-500 гривен. Но это все равно лучше, чем ничего. Плюс с топливом ситуация немного улучшилась - хуже всего было, когда приходилось по несколько часов стоять на заправке, тогда были дни, что вообще ничего не зарабатывал", — рассказывает нам столичный таксист Сергей. По его словам, на киевский рынок такси сейчас массово ринулись не только жители столицы, у которых есть авто, но нет работы, но и приезжие.

"Едут из регионов, готовы снимать углы, и даже ночевать в машине, лишь бы хоть что-то заработать", — говорит Сергей.

Но многие таксисты едут не в Киев, а, наоборот, из Киева. В западных регионах из-за увеличения числа переселенцев спрос на услуги такси даже вырос, по сравнению с довоенным. А водителей не хватает. К примеру, Bolt предлагает работу водителям на авто компании в Тернополе и Львове. Обещают заработок до 25 тысяч гривен в месяц. Правда, по факту, как говорят водители, это сдельная схема - 55% от кассы. Но по нынешним временам заработки все равно неплохие.

Житель Киевской области Ярослав до войны работал на СТО. Но сейчас работы нет, поэтому в качестве альтернативы рассматривает такси.

"Машина есть, работать готов. Друг недавно зарегистрировался в одной из служб, вышел на рейс с утра до обеда, заработал 1200 гривен. Хватило на заправку и 400 гривен - чистого дохода. Понятно, что особых денег с такси сейчас не поднимешь, но и с голоду не умрешь", — говорит Олег.

Многие водители работают на себя, то есть не регистрируются в службах такси, где приходится отдавать часть заработка диспетчерам за заказы (с начала войны некоторые службы снизили комиссионные, но теперь снова их возвращают до прежнего уровня - до 35% от стоимости заказа). Они готовы возить пассажиров дешевле.

Если, к примеру, доехать с Оболони до Майдана Незалежности через службу такси стоит 160-170 гривен, то частник может довезти за 100-120 гривен. Массовый демпинг, наряду с падением доходов клиентов стал одной из причин, по которым службы такси не могут повысить тарифы.

Что касается самих служб, то их с начала войны стало меньше. С рынка ушли небольшие компании, которые работали на своем автопарке.

Киевский предприниматель Артем незадолго до войны купил десять авто на газу и поставил их на маршруты. "После начала войны половина водителей попросту исчезла вместе с машинами. Остальные авто попросту продал за полцены, какое сейчас такси", - рассказывает нам бизнесмен.

"Сейчас главная задача легальных служб - зачистить рынок от многочисленных частников. Это позволит начать процесс повышения тарифов", - подытожил Коновалов.