Сетевые злоумышленники похитили адреса электронной почты более 200 миллионов пользователей Twitter и опубликовали на хакерском форуме.

Об этом сообщает в пятницу, 6 января, Reuters со ссылкой на израильского исследователя кибербезопасности.

"Взлом приведет к обилию хакерских атак, целенаправленному фишингу и доксингу (поиск и публикация персональных данных)", – рассказал Алон Гал, соучредитель израильской компании по мониторингу кибербезопасности Hudson Rock.

Гал назвал этот случай "одной из самых значительных утечек, которые он видел".

В компании Twitter не прокомментировали отчет Гала, который он впервые опубликовал в социальных сетях 24 декабря, и не ответили на запросы о нарушениях после этой даты. Кроме того, нет сведений о том, были ли приняты какие-либо меры по расследованию или решению этой проблемы.

О хакерах, стоящих за взломом и их местонахождении, ничего не известно. Это могло произойти еще в 2021 году, говорится в публикации, - то есть до того, как Илон Маск стал владельцем Twitter.

Информация о масштабе утечки изначально была другой: в декабре прошлого года утверждалось, что было украдено 400 миллионов адресов электронной почты и номеров телефонов.

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