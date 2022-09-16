Неизвестный 18-летний хакер взломал сервис такси американской компании Uber и потребовал повысить зарплату водителям.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным источников газеты, в результате взлома были повреждены несколько внутренних систем Uber, в частности, корпоративный мессенджер Slack. Масштабы повреждения устанавливаются.

Сообщается, что незадолго до того, как система Slack была отключена, сотрудники Uber получили сообщение следующего содержания: "Я объявляю, что я хакер, и в Uber произошла утечка данных". Далее в сообщении перечислялись внутренние базы данных, которые, как утверждал хакер, были взломаны. Как отмечается, человек, взявший на себя ответственность за хакерскую атаку, отправил скриншоты электронной почты, облачных хранилищ и хранилищ кода специалистам по кибербезопасности и газете The New York Times.

"Uber обнаружила, что ее компьютерная сеть была взломана, в результате чего компания отключила несколько внутренних коммуникационных и инженерных систем, чтобы выяснить масштабы взлома. Компания расследует факт взлома и взаимодействует с правоохранительными органами", – пишет NYT.

По словам представителя сервиса, хакер взломал аккаунт Slack одного из сотрудников. Злоумышленник направил ему текстовое сообщение, представившись специалистом компании, и убедил его передать пароль, который открыл доступ к системам Uber.

По данным газеты, хакер сообщил, что ему 18 лет. Взлом он совершил, потому что у компании слабая система безопасности. Он также заявил в сообщении о взломе, что водители Uber должны получать более высокую зарплату.

Uber – сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси.

Ранее мы писали, что в США более полутысячи женщин подали в суд на Uber из-за сексуального насилия и домогательств.

Также "Страна" рассказывала, что в США судились со службой Uber, чьи такси одинаково ждут обычных пассажиров и людей с ограниченными возможностями.