Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал расследование о тайном лоббировании интересов компании Uber во время своего пребывания на посту министра экономики.

Комментарий приводит издание Femme Actuelle.

"Когда я был министром экономики, я боролся за привлечение компаний", - заявил президент Франции.

"Я беру на себя полную ответственность за то, что встречался с иностранными бизнесменами, создавал тысячи рабочих мест. Я этим горжусь и сделаю это снова завтра и послезавтра", - добавил он.

Также президент Франции раскритиковал левую оппозиционную партию Nupes, которая решила раскручивать эту тему в СМИ.

"Если вы верите в социальную справедливость и равные возможности, вы должны бороться за то, чтобы у молодых людей из трудных семей была работа. Это никогда не была их борьба, это моя борьба. Молодые люди, которые сегодня, возможно, проголосуют за них сегодня, получили работу благодаря этому (моим связям с Uber)", - сказал Макрон.

Ранее The Guardian сообщила, что Эммануэль Макрон тайно помогал лоббировать сервис такси Uber во Франции.

Весной "Страна" писала о другом скандале с Макроном: тогда Владимир Зеленский заявил, что президент Франции навязывал ему уступки в пользу России, чтоб помочь коллеге из РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".

А четыре года назад во Франции была шумиха из-за расследования дела советника Макрона и начальника службы безопасности президента Александра Беналлы, который во время акции 1 мая избил не менее двух демонстрантов.