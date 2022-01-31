В Евросоюзе разгорается нешуточный коррупционный скандал. Занявшую в 2019 году пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в лоббировании интересов фармацевтической компании Pfizer (США). На волне скандала ей припомнили и другие коррупционные грешки, в частности, кумовство и развал немецкой армии.

Все началось с пропавшей переписки Еврокомиссии с Pfizer, о которой сообщила "Евроньюс".

Как пишет сайт, Европейский омбудсмен Эмили О'Рейли обвинила Европейскую комиссию в "плохом администрировании" и "отсутствии прозрачности". Так О'Рейли отреагировала на то, что фон дер Ляйен не предала гласности текстовые сообщения о закупке вакцины против коронавируса почти на два миллиарда евро, которыми она обменивалась с главой американской фармацевтической фирмы Pfizer Альбертом Бурлой.

Брюссель заявил, что подобные сообщения "имеют короткий срок службы и их обычно не учитывают при ведении документации". А представитель фон дер Ляйен заверил, что чиновница даст ответ на претензии омбудсмена в положенный срок, до конца апреля.

Журналисты заинтересовались этой темой и выяснили, что муж главы Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен занимает должность медицинского директора в Orgenesis - американской биотехнологической компании, которая специализируется на генной терапии. А генные методы, по словам французского журналиста Пьера-Алена Депо, использовались при создании вакцин против COVID-19 Pfizer и Moderna. К тому же до директорства в Orgenesis Хайко фон дер Ляйен, как и вице-президент Orgenesis Винсент Вандамм, ранее 11 лет работали в британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK). А до прихода в GSK Вандамм восемь лет занимал должность директора по качеству в Pfizer. Многие другие сотрудники Orgenesis также ранее работали в Pfizer.

И еще: компания Orgenesis активно участвовала в разработке вакцины Pfizer, а сейчас разрабатывает программу BioChield, заявляя о намерении привить все человечество супервакциной, которую пока испытывают на мышах.

То есть в прессе намекают, что продажу вакцин в ЕС американские компании могли лоббировать через супруга чиновницы и его сотрудников по Orgenesis.

20 мая 2021 год фон дер Ляйен подписала третий контракт с компаниями BionTech и Pfizer на закупку ещё 1,8 миллиарда доз мРНК вакцины Pfizer на период 2021-2023 годов - наряду с закупленными ранее. Цена дозы составила €19,5, что на четыре евро выше, чем в первом контракте Евросоюза с Pfizer.

По этому поводу журналисты вспомнили другие скелеты в шкафу фон дер Ляйен.

Так, в декабре 2013 года Ангела Меркель назначила врача-гинеколога по специальности Урсулу фон дер Ляйен министром обороны на основании связывающей их тесной дружбы. За пять лет пребывания во главе министерства обороны фрау фон дер Ляйен удалось практически разорить немецкую армию. Когда она в 2019 году покинула министерский пост, только половина немецких истребителей Eurofighter и Tornado, менее трети бронетранспортеров Puma, 23% ударных вертолётов Tiger и лишь 17% немецких подводных лодок были в состоянии боеготовности.

А в сентябре 2014 года во время маневров НАТО в Норвегии из-за нехватки техники немецкие солдаты были вынуждены использовать метлы вместо винтовок.

"Ситуация в бундесвере катастрофическая. Страдает вся обороноспособность Федеративной Республики», – сказал тогда Руперт Шольц, министр обороны при Гельмуте Коле.

Еще одним "достижением" фон дер Ляйен, вызвавшим скандал, стала реконструкция трехмачтового учебного парусника Gorch Fock. Восстановительные работы обошлись в десять раз дороже, чем планировалось.

В декабре 2018 года германский бундестаг начал расследование в отношении фон дер Ляйен, которую обвинили в коррупции, бесхозяйственности и кумовстве при распределении контрактов и найме консультантов. Федеральное аудиторское управление Германии, которое отслеживает движение денежных средств в правительстве, нашло десятки нарушений при найме внешних консультантов министерством обороны. Так, в 2015 году Минобороны Германии потратило €100 млн евро на внешних консультантов, но официально заявило всего 2, 2 млн. Год спустя министерство потратило €150 млн на консультантов, заявив лишь €2,9 млн.

Проанализировав 56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015-2016 годах, аудиторы обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятия решения о необходимости внешнего совета. А более чем в трети случаев процедуры не соответствовали обычным правилам заключения контрактов.

"Дело консультантов", как его назвали в Германии, замяли на фоне выдвижения союзницы Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии.

Некомпетентность фон дер Ляйен обсуждали и после того, как выяснилось, что 43,5% страниц ее докторской диссертации по медицине - это плагиат. Также работа содержала неверно цитируемые источники.

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