Украина опустилась на пять ступеней в Индексе восприятия коррупции-2021 и заняла 122 место среди 180 стран. В этом рейтинге наша страна с высоким уровнем коррупции оказалась между южноафриканским Эсватини и центральноафриканским Габоном. В прошлом году Украина занимала в Индексе восприятия коррупции 117 место.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine

"32 балла из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции за 2021 год. Наш показатель снизился на один балл, и теперь Украина в CPI занимает 122-е место из 180 стран", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора Transparency International Ukraine Андрея Боровика, понижение в рейтинге связано с периодом застоя, когда власти затягивают выполнение многих важных антикоррупционных обещаний.

"С одной стороны, возобновлена ​​существенная часть антикоррупционной реформы после решения КСУ в 2020 году и приняты базовые законы для перезапуска ВККС и ВСП. А с другой, до сих пор присутствуют негативные практики, которые нивелируют достижения - например, вмешательство в дело Татарова, затягивание с избранием руководства САП, вывод определенных публичных закупок в годовщину Конституции и Независимости из-под действия профильного закона", - заявил Боровик и добавил, что отклонения от антикоррупционной повестки дня играют на руку и внутренним, и внешним врагам Украины.

Россия в Индексе восприятия коррупции расположена Ниже Украины и занимает 136 место. А вот Беларусь расположилась значительно выше - 82 ступень. Грузия - на 45 месте.

В пятерку лидеров входит - Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Норвегия и Сингапур. Последнее - 180-е место - у Южного Судана.

Ранее "Страна" писала о том, что Сергей Шефир занимает должность первого помощника президента Зеленского на обественных началах и таким образом ущел лт антикоррупционных ограницений.

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