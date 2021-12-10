Офис генпрокурора без конкурса заказал услуги по организации Международного антикоррупционного форума у предпринимателя Виталия Олийника, который был зарегистрирован 3 месяца назад, а раньше работал с "Кварталом 95".

Договоры о закупках обнародованы в системе госзакупок Prozorro.

По информации в документации, заместитель генпрокурора Роман Говда 30 ноября подписал два договора с физическим лицом-предпринимателем Олийником Виталием Петровичем. Оба документа касаются аналогичных услуг: оформления и материального обеспечения зала в КВЦ "Парковый", где проводили форум. Общая цена услуг Олийника составила 399,9 тысяч гривен. Открытый тендер не проводили.

Как пишет "Украинская правда", житель города Бровары Виталий Олийник зарегистрировался как физическое лицо предприниматель в сентябре текущего года. Этот тендер стал для него первым государственным заказом.

По данным специализированных программ, номер телефона Олийника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о его сотрудничестве со студией "Квартал 95": "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого" и т.д.

При этом журналистам Олийник заявил, что ни с кем из власти об этом тендере не договаривался. Также он не опроверг свое сотрудничество с "Кварталом 95".

В свою очередь в Офисе генпрокурора утверждают, что заключили договоры без проведения закупки из-за "сжатых сроков подготовки мероприятия".

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