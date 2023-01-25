Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает 45-летие. Первая леди Украины поздравила мужа и рассказала, как он изменился за этот год.

"Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать. Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем", - подписала фото с мужем в Instagram Елена Зеленская.

Также она добавила: "Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность!"

Как писала "Страна", накануне Дня рождения Зеленского началась волна отставок в украинской власти. 24 января Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных администраций и назначил нового зама в свой Офис вместо уволенного Кирилла Тимошенко.

Также мы писали, как Кабмин уволил четырех заместителей министров и поддержал увольнение глав пяти ОВА.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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