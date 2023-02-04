Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в атаке на промышленный объект в Борисовке, что недалеко от украинской границы.

По его словам, на объекте был пожар, сейчас он локализован.

По данным местных пабликов, прилет был по нефтебазе возле Борисовского завода мостовых металлоконструкций.

Судя по картам, рядом с ним есть несколько автозаправок.

Позже Гладков бессрочно ввел в регионе "жёлтый" уровень террористической опасности.

Напомним, ранее российский военный взорвал гранату и устроил пожар в воинской части под Белгородом, погибли три человека.

В начале января в Белгородской области РФ заявили об обстреле.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".