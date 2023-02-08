В Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Ростовской области России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом пишут российские СМИ.
В местном МЧС сообщили, что пожар на заводе "Ресурс", который занимается переработкой нефтепродуктов в Новошахтинске мог произойти из-за нарушения технологического процесса.
Пожар разгорелся на площади в 100 квадратных метров, его уже ликвидировали.
О пострадавших не сообщают.
Ранее сообщалось, что под Москвой горел очередной строительный торговый центр. Огонь охватил площадь в 11 тысяч квадратных метров. Предварительная причина - короткое замыкание.
Также писали, что на днях в Белгородской области РФ случился пожар на нефтебазе. Гладков бессрочно ввел на время в регионе "жёлтый" уровень террористической опасности.
Кроме того, сообщалось, что в Севастополе произошел крупный пожар.
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