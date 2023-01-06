В Москве, в здании пресс-службы российского Министерства иностранных дел к вечеру 6 января произошел пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

Возгорание по адресу Смоленская-Сенная площадь, 32-34 уже ликвидировано, заверили в Главном управлении МЧС по российской столице. В ведомстве рассказали, что огонь успел распространиться на два квадратных метра.

"В одном из корпусов здания произошел пожар. Огонь был ликвидирован на площади два квадратных метра. Информации о пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она написала, что в качестве возможной причины ЧП эксперты рассматривают короткое замыкание. Она заявила, что возгорание произошло в подвале здания, в техническом помещении. По ее словам, сейчас на месте работают спасатели.

А пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в свою очередь сообщила, что в настоящее время из-за инцидента незначительно затруднено движение транспорта.

В здании по упомянутому адресу располагаются несколько организаций, не только пресс-центр МИД РФ.

Ранее "Страна" рассказывала, что два дня назад в российском Томске в военном лагере мобилизованных произошел пожар.

А в конце декабря в Ростовской области РФ сгорел корпус 150-й мотострелковой дивизии. Двухэтажное здание полыхало по всей площади, а черный дым разносился по всему поселку.