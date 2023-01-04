В России сообщают о пожаре в военном лагере мобилизованных в Томске. По данным местных СМИ, сгорели несколько палаток и личные вещи военных. О пострадавших не сообщают.

В конце декабря в Ростовской области РФ сгорел корпус 150-й мотострелковой дивизии. Двухэтажное здание полыхало по всей площади, а черный дым разносится по всему поселку. Огонь уничтожил один из построенных в 2016 году корпусов.

"Страна" писала также о взрывах на российском стратегическом аэродроме "Энгельс", после которых россияне перебросили бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край.

Также пожар возник на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. С судна эвакуировали 20 человек. Сообщалось, что ущерб крейсеру якобы нанесен не был. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации ОСК Алексея Рахманова, маленький эксцесс произошел "при выполнении ремонтных работ".

Напомним, в декабре в оккупированном Крыму возник пожар в казарме для российских военных, а летом в Подмосковье ночью сгорела воинская часть.

Глава СНБО Алексей Данилов комментировал участившиеся пожары на гражданских объектах в России, пообещав, что пожары в РФ будут продолжаться, пока не сгорит вся Москва.