Пожар на мысе Фиолент под Севастополем. Взрыв газового баллона привел к гибели человека
Паблики неподконтрольного Севастополя сообщили о взрывах на мысе Фиолент.
Затем в телеграм-каналах появились фото и видео пожара на Фиоленте.
Через некоторое время появилась информация, что на мысе Фиолент взорвался газовый баллон, есть погибший.
Ранее утром 4 января в Крыму сообщили, что на подлете к аэродрому Севастополя были сбиты беспилотники.
Между тем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.