Над аннексированным Крымом утром 4 января были сбиты беспилотники.

Об этом заявил назначенный Россией "губернатор" Михаил Развожаев.

По его словам, дроны сбили над Черным море в районе аэродрома "Бельбек" под Севастополем.

Напомним, что вчера также жители Симферополя сообщали о взрывах в районе аэропорта, однако власти информацию не подтверждали.

Также вчера вечером о взрывах сообщали в российском Ростове-на-Доне и Курске.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.