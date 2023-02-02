В Севастополе произошел крупный пожар. Горели строительные бытовки, погибли семь человек, двое находятся в больнице.

Об этом "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

Жертвами огня стали строители трассы "Таврида".

По данным российских телеграм-каналов, площадь возгорания превысила 200 квадратных метров.

Среди вероятных причин возгорания самыми вероятными являют неосторожное обращение с огнем, неисправность обогревателей, короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в начале января в Ростове-на-Дону и Симферополе заявляли о взрывах и вспышках в небе.

Также мы писали, что на мысе Фиолент под Севастополем произошел пожар. Взрыв газового баллона привел к гибели человека.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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