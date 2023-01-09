В российском городе Братск в окно военкомата бросили коктейль Молотова. Огонь удалось потушить прежде, чем он охватил всё здание.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, поджигателя ищут.

Ранее сообщалось, что в российском Ангарске пожилая женщина бросила в военкомат три коктейля Молотова. Две бутылки она она бросила в здание, а третья отскочила и попала в машину, принадлежащую сотруднику военкомата.

Также мы писали, что осенью прошлого года в Ленинградской области в здание администрации бросили горючую смесь. По данным СМИ, источником пожара стала пара бутылок с коктейлями Молотова. Их бросили в окно. Там сообщили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, сообщалось, что весной в 2022 году в сети появилось видео, как мужчина бросает коктейль Молотова в Кремль.

Также мы писали, что в российском Тольятти в прошлом году поджигатель бросил бутылку с зажигательной смесью в здание администрации. Ранее на этом же здании забросали красной краской баннер "Своих не бросаем".