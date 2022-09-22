В администрацию российского Тольятти бросили коктейль Молотова. Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что ранее на этом же здании забросали красной краской баннер "Своих не бросаем".

Поджигатель на данный момент не установлен. На месте работает полиция и кинологи.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

После чего сразу в нескольких российских городах прошли акции протеста против мобилизации. В результате по данным российского правозащитного проекта "ОВД-Инфо", всего по всей стране задержаны 1026 протестовавших против мобилизации. Больше всего – в Москве (394 человека) и Санкт-Петербурге (376 человек).

Также российские Telegram-каналы сообщали, что в нескольких московских отделениях полиции задержанным на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат.

Тем временем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".