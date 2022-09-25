В России в еще одно административное здание бросили коктейль Молотова. В этот раз горючая смесь попала в Сяськелевское сельское поселение в Гатчинском районе Ленинградской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

Коктейль Молотова кинули прошлой ночью, в результате чего в здании администрации возник пожар.

По данным издания, источником пожара стала пара бутылок с горючей смесью. Их бросили в окно. В МЧС подтвердили информацию о пожаре. Там сообщили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение имущества путём поджога".

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России.

После этого в нескольких российских городах прошли акции протеста против мобилизации. В результате по данным российского правозащитного проекта "ОВД-Инфо", всего по всей стране задержаны 1026 протестовавших против мобилизации. Больше всего – в Москве (394 человека) и Санкт-Петербурге (376 человек).

Также российские Telegram-каналы сообщали, что в нескольких московских отделениях полиции задержанным на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат.

Кроме того, мы сообщали, как в Дагестане мужчины отказываются идти воевать.